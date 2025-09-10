イスラエル軍がイスラム組織ハマスの幹部を標的にカタールの首都ドーハを空爆したことについて、アメリカのトランプ大統領は「あらゆる面で不満だ」と批判しました。イスラエル軍は9日、ドーハに滞在していたハマスの幹部を標的にした空爆を行い、5人が死亡しました。地元メディアなどによりますと、アメリカによる停戦案をハマス幹部が協議していた最中に、攻撃が行われたということです。カタールはアメリカにとって中東政策上、