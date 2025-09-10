静岡県伊東市の田久保市長は、学歴詐称疑惑をめぐる市議会からの不信任決議を受け、議会の解散を通知しました。学歴詐称疑惑をめぐり、伊東市の田久保真紀市長は今月1日、伊東市議会での全会一致の不信任決議を受け、10日以内の11日までに議会を解散するか、辞職・失職するかの選択を迫られていました。午前10時ごろ、田久保市長は議長室を訪れ、「議会解散」の通知書を提出しました。伊東市田久保真紀市長「議会を解散するため