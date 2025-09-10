ピエトロは9月1日、「ピエトロ あえるだけパスタソース」の「和風トマトガーリック」、〔冷凍〕洋麺屋ピエトロの「3種のシーフードグラタン―海老とイカと小柱―」と「とろ〜りたまごとチキンのドリア」、「シェフの休日」の「4種きのこと4種チーズの“幸せ”カルボナーラ」を新発売。同じく「ピエトロドレッシング」の「グリーン 和風しょうゆ」と「ピエトロ パットフッテ」の「フライドオニオン＆ナッツ」と「フライドオニオン＆