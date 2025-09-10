能登半島地震による液状化の被害を受けた射水市の港町地区で、再発防止のための実証実験に向けた工事が始まりました。液状化の被害を受けた射水市の港町地区では、再発防止策として地下水位を下げる工法が検討されています。実証実験は掘った穴にパイプを埋めて地下水を汲み上げ、住宅の重さに見立てたおよそ20トンの鉄板を地上に置き、地下水位の変化や影響を調べるものです。工事は11月末までに完了し、実証実験は12月から来年5