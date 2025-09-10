新湊漁港でベニズワイガニの初競りがあす行われるのを前に、漁港ではけさ、漁師たちがカニカゴを漁船に積み込む作業を行いました。ベニズワイガニを水揚げする新湊漁協は、今年の厳しい残暑がカニの鮮度に悪い影響を及ぼすのを避けるため、漁を今月1日に解禁したものの初競りをあす11日に延期しています。ベニズワイガニ漁師、塩谷久雄さんの船ではけさ、あすの漁に向け乗組員らがカニカゴ66個を船に積み込みました。富山湾のベニ