とちぎテレビ 栃木県などに甚大な被害をもたらした関東・東北豪雨。 １０年前の２０１５年９月９日、台風から変わった温帯低気圧の影響で、栃木県の上空には多数の線状降水帯が次々と発生しました。 翌日、１０日の未明には、県内で初めて大雨特別警報が発令され、１１日にかけて記録的な大雨となりました。 この大雨の影響で、県内では３人が亡くなったほか、住宅は全壊や半壊、それに浸水など、合わせて６千５００戸を