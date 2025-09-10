6日午後1時頃、長岡市川崎町の病院の駐車場で、軽トラックが外壁に衝突する事故がありました。目撃者が警察署に通報、運転していた長岡市の無職の男性（85）は病院に運ばれましたが、7日に死亡しました。死因は頚髄損傷でした。軽トラックは男性1人が乗り、左前部が建物の外壁に衝突したということです。男性は病院で診察を受けた後、車を運転していたということです。警察が事故の原因を調べています。