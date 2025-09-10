トイファクトリーの新作キャンピングカー「ブルージュ」の外観（筆者撮影）【写真を見る】トイファクトリーが東京キャンピングカーショー2025に展示していた新作キャンピングカー「ブルージュ」とライカ「エコビップ L2009」（74枚）ここ数年、イタリア・フィアットの商用バン「デュカト（DUCATO）」をベースとした高級キャンピングカーが注目を集めている。本場・欧州で作られた豪華な輸入車はもちろん、国内メーカーが手がけた