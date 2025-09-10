今夏チェルシーに加入した大型ストライカーの復帰時期が決まったようだ。プレミアリーグ第3節のフラム戦でハムストリングを負傷したチェルシーの22歳FWリアム・デラップの復帰時期は11月頃になるという。『The Athletic』のデイビッド・オーンスタイン氏が伝えている。マンチェスター・シティの下部組織出身であるデラップはこれまでストーク・シティやプレストン・ノースエンド、ハル・シティを渡り歩くと昨夏イプスウィッチに完