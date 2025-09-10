9日（現地時間）、フェネルバフチェがドメニコ・テデスコ氏の監督就任を発表した。ドイツ紙『Sport Bild』によれば契約期間は2年であるという。フェネルバフチェは、ベンフィカとのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）予備選に2戦合計0-1で敗れて本大会出場を逃した後でジョゼ・モウリーニョ前監督を解任。ノッティンガム・フォレストの新監督に就任したアンジェ・ポステコグルー氏、元イタリア代表監督のルチアーノ・スパレッティ氏、