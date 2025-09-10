森保一監督率いる日本代表は10日、親善試合でアメリカ代表と対戦し、0-2で敗戦を喫した。スコアレスドローに終わったメキシコ戦より、スタメン全員を入れ替えて挑んだこの試合だったが、攻守ともに苦戦。90分を通してアメリカのペースで試合が進み、期待されたパフォーマンスを見せることはできなかった。低調なパフォーマンスのなか、存在感を見せたのがこの日のゴールマウスを任されたGK大迫敬介だ。結果的に2失点を許したが、幾