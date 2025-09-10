日本代表は10日、親善試合でアメリカ代表と対戦した。スコアレスドローに終わったメキシコ戦より11人全員を入れ替えた森保監督。キャプテンマークを巻く長友佑都、小川航基や鈴木唯人らがスタメンに名を連ねた。序盤はアメリカのハイプレスを前にボールを握れない時間が続く日本だったが、8分にチャンス。右サイドの望月が起点になると、伊東が左足で絶妙なクロス。最終的には小川がオフサイドとなったが、アメリカのハイプレスを