2026年3月の任期満了にともなう石川県金沢市の市長選挙で現職の村山卓市長が2期目に向けて出馬を表明しました。村山市長「市民が育んできた歴史と文化の奥行きがある金沢をさらに世界に輝かせ、未来に繋いでいくために私ができること、すべきこと、しなければならないことがたくさん残っている。これから市民の皆様のご理解とご支援をいただけるのであれば、引き続きこれらの課題の解決に全身全霊を捧げる所存であります」金沢市の