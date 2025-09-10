°æ¾å¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¥Õ¥ë¥È¥ó(C)Getty Images¤«¤Ä¤Æ·ãÆ®¤ò±é¤¸¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤«¤éÇ®¤¤¸ÀÍÕ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£Íè¤ë9·î14Æü¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤ÎIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢WBAÀ¤³¦Æ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥­¥¹¥¿¥ó¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥Õ¥ë¥È¥ó¤â¥¿¥¸¥¿¥¸ °æ¾å¾°Ìï¤¬À¤³¦¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤¿¾×·â¤ÎKO¥·¡¼¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ï°æ¾å¤¬¡Ö·²¤òÈ´¤¤¤ÆºÇ