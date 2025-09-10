2026年W杯予選を世界最速で突破した日本代表。今月はW杯共催国であるアメリカに乗り込んで、連戦を戦ったが、未勝利に終わった。6日のメキシコ戦は0-0、そして、9日のアメリカ戦には0-2で敗戦。アメリカは6日の韓国戦には0-2で敗れていたが、日本戦ではソリッドなプレーを見せた。そうしたなか、韓国紙は、日本の敗戦についてこのように伝えていた。『StarNews』「日本代表は、韓国が勝利していたアメリカに0-2で完敗。メキシコと0