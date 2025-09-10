アメリカ遠征の2試合目で地元アメリカと対戦した日本代表。サッカー専用のLower.comフィールドで行われた一戦は、アメリカの2-0勝利に終わった。3日前のメキシコ戦から先発11人を入れ替えた日本は、30分にアレックス・センデハスの見事なボレーシュートで先制を許すと、後半にも69分にフォラリン・バログンが追加点。日本も後半、小川航基のクロスバーに当たるミドルシュートなどがあったが、リードを奪われて以降ペースを握れず。