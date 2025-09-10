9日夕方、鹿児島市の70代の男性が自宅で拳銃のようなものを手に持ち、頭から血を流して死亡しているのが見つかりました。警察によりますと、9日午後4時ごろ、鹿児島市の70代の男性が自宅で頭から血を流しているのが見つかりました。男性の手には拳銃のようなものが握られていたということです。男性の親族が発見し「頭から血を流して死んでいる」と警察施設に届け出たことで発覚しました。警察や消防が駆け付けましたが、