◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。１点リードで迎えた３回２死の第２打席で四球を選び、１５試合連続出塁とした。自己最多をさらに更新する９８個目の四球（１６敬遠を含む）。シーズン１０１四死球はキャリアハイとなった。さらに２番ベッツの