パラリンピックなど国際大会などでの活躍を目指す「やまぐちパラアスリート」の認定式が、県庁で開かれました。今年度、「やまぐちパラアスリート」に選ばれたのは、ボッチャの千々松航選手、自転車の大谷春樹選手、FIDバスケの奥原彩花選手、射撃の山内裕貴選手、車いすバスケの上田千陽選手の5人です。（車いすバスケットボール上田千陽選手）『世界の舞台で戦い続けていくためには経済面での負担が 大きく