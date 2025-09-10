9日夜、大竹市の市道で道路を横断していた男性(88)が、軽乗用車にはねられ死亡しました。事故があったのは大竹市晴海の市道です。警察によると9日午後7時半ごろ、北に向かって走っていた軽乗用車が横断歩道の近くを歩いて渡っていた男性(88)をはねました。男性はその後、死亡が確認されました。警察は、軽乗用車を運転していた男(52)を「過失運転致傷」の疑いで現行犯逮捕。調べに対し、容疑を認めています。現場は信号機のない直