「白ギャル」の正体に仰天！「過去１綺麗になれた」という人物の正体は…。「メイクの藤井ちゃんの力でここまで持ってきてもらいました」とプロの力に感激し、ギャル姿をインスタグラムに投稿。テレビ朝日系「かまいガチ」（水曜・後１１時１５分）の企画で女装したことを報告した。それはお笑いコンビ「かまいたち」の山内健司だ。「またこの企画やりたいですな」とノリノリ。金髪ロングにばっちりメイクでカメラを見つめた