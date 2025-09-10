千葉県警佐倉署に入る三上淳平容疑者＝10日午前8時37分国税電子申告・納税システム（e―Tax）を使って税務署に虚偽の内容を確定申告し、還付金をだまし取ったとして、千葉県警は10日、私電磁的記録不正作出・同供用と詐欺の疑いで、いずれもハイヤー運転手の東京都北区、三上淳平容疑者（29）と同港区、山本裕也容疑者（23）を逮捕した。捜査関係者によると、2人は海上自衛隊で同僚だったという。三上容疑者は「生活費、借金返