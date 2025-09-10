マンチェスター・シティに所属するエジプト代表FWオマル・マルムーシュが、代表活動中に負傷したようだ。9日、大手メディア『ESPN』が伝えている。マルムーシュは9日に行われたFIFAワールドカップ26アフリカ予選第8節のブルキナファソ代表戦に先発出場を果たしたものの、試合開始早々に激しいタックルを受けると右ひざを負傷。治療を受けた後、少しプレーを続けたものの、9分に途中交代を余儀なくされた。これを受け、エジプ