今月22日に告示を迎える自民党総裁選をめぐって、茂木前幹事長が10日午後、出馬会見を開きます。どのような戦略で臨むのでしょうか。中継です。「一番乗り」で名乗りを上げた茂木前幹事長は「チャレンジャーのつもりで臨みたい」と意気込みを語りました。自民党・茂木前幹事長「今、自民党は結党以来の危機にあると、国民の皆さんが、やっぱり日本は変わってきたなと実感してもらえるような状況を作っていかなければいけない」複数