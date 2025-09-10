原子力規制委員会は１０日午前、原子力発電所で事故が起きた際、原発から半径５〜３０キロ・メートル圏内の住民に自宅にとどまることを求める屋内退避について、開始から３日目を目安に国が継続の可否を判断することを決めた。規制委は、国の原子力災害対策指針を９月中にも改正する。現在の指針では、原発の事故時、原発から半径５キロ・メートル圏内の住民は即避難し、半径５〜３０キロ・メートル圏内の住民は自宅や近くの避