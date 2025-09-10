「ドジャース−ロッキーズ」（９日、ロサンゼルス）ドジャースが公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。「ようこそドジャースタジアムへ。サクラとウンチェ」と記し、韓国発の５人組ガールズグループ「ＬＥＳＳＥＲＡＦＩＭ（ル・セラフィム）」の日本人メンバー・ＳＡＫＵＲＡこと宮脇咲良とホン・ウンチェの２ショットなどを投稿した。グラウンドやスタジアム内での２人に加えて、山本由伸投手、金彗成内野手との３ショットも。