自民党の政治資金パーティーをめぐる裏金事件で、政治資金規正法違反の罪に問われている大野泰正元参議院議員の初公判が開かれます。国会議員を務めた被告の公開の裁判は初めてで、被告側は無罪を主張する見通しです。元参議院議員の大野泰正被告（66）と秘書だった岩田佳子被告（62）は、2018年からの5年間で、所属していた自民党の旧安倍派からキックバックされたパーティー券収入、あわせて5100万円あまりを収支報告書に記載し