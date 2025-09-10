映画『アフター・ザ・クエイク』(10月3日よりテアトル新宿、シネスイッチ銀座ほかにて全国公開)の舞台挨拶付きプレミア上映が10日、都内で行われ、鳴海唯らが登壇した。鳴海唯○憧れの俳優と共演鳴海が映画『アフター・ザ・クエイク』で演じるのは、海辺の町のコンビでアルバイトをしながら、恋人と半同棲をしている順子。毎日決まったものを買っていく関西弁の男・三宅のことを気にかけていた。ある夜、順子は三宅が焚き火をして