キリンホールディングスは9月9日、電気の力で減塩食品の塩味やうま味を増強する減塩サポート食器「エレキソルト」シリーズの新製品として「エレキソルト カップ」を発売。既存の「エレキソルト スプーン」もリニューアルして販売を開始した。直販価格はカップが26,950円、スプーンが24,750円。減塩サポート食器「エレキソルト」シリーズにカップが登場エレキソルトは、微弱な電流を食品に流すことで塩味を約1.5倍に増強させる独自