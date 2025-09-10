明星食品は9月7日から、オリジナルデザインのTシャツやトートバッグを作ることができるユニクロのサービス｢UTme!｣とのコラボレーション企画を開始した。ユニクロ原宿店で体験できる。「チャルメラ」のロゴをはじめ、パッケージデザイン、ラーメン写真、チャルメラおじさんなど、全25種類のスタンプを使用してその場で自分だけのオリジナルグッズを制作できる(店舗では、既にプリントされたTシャツやトートバッグも販売している)。