石川県内では、11日にかけて大気の状態が非常に不安定となり、激しい雨が降る所がある見込みです。気象台では、能登は土砂災害に警戒し、県内全域では土砂災害に加え、低い土地の浸水などに注意・警戒を呼び掛けています。 10日の石川県内は、停滞する前線の影響で、曇りまたは雨となっています。気象台によりますと、このあと、大気の状態が非常に不安定となり、雷を伴った激しい雨が降る所がある見込みで、石川県内は11日にか