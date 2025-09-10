サッカー日本代表がアメリカ代表に敗れた。【写真】“韓国人の父”を持つU-17日本代表FW、母はハロプロ出身森保一監督率いる日本代表は9月10日（日本時間）、米オハイオ州コロンバスのロウアー・ドットコム・フィールドで行われた親善試合でアメリカ代表と対戦し、0-2で敗戦を喫した。一部の海外組が負傷離脱したなか、日本はメキシコ戦の引き分けに続きアメリカには無得点で敗れ、9月のAマッチ2連戦を1分1敗の未勝利で終えること