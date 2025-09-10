意外と知られていない方言をクイズ形式で出題！全国の方言を覚えよう。【福岡県の方言】「つまらん」の意味は？「つまらん」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、「そげなことしたら、つまらんばい」というように使います。いったい、「つまらん」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「いけない、だめ」でした！「つまらん」は、福岡県