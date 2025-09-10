10日未明、福岡県飯塚市の国道で乗用車に男性がはねられ死亡しました。 警察によりますと、午前2時半ごろ、飯塚市伊川の国道で走行中の乗用車が男性をはねる事故がありました。男性は胸を強く打つなどして病院に搬送され、およそ5時間後に死亡しました。死亡した男性は高齢とみられていますが、身元を特定できるものは所持していませんでした。現場は片側1車線の国道の横断歩道のない場所でした。運転手の男性は警察の調べに対