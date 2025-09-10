名古屋・栄の繁華街に集まる18歳未満の少年を客引きとして違法に働かせたとして、男4人が逮捕されました。逮捕されたのは、住居・職業不詳の野田真輝志容疑者(25)ら男4人です。野田容疑者らは今年6月から7月にかけ、当時16歳の少年が18歳未満と知りながら、深夜から未明に錦三丁目の繁華街で客引きをさせた児童福祉法違反の疑いが持たれています。客引きを無断欠勤した「罰金」を取り立てる名目で関係者が少年の自宅に押しか