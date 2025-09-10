九州北部では大気の状態が非常に不安定となり、10日夕方にかけて大雨となる恐れがあります。福岡市中央区では10日朝、傘を差して通勤する人の姿が多く見られました。福岡管区気象台によりますと、前線が九州北部をゆっくり南下する影響で、大気の状態が非常に不安定になっています。福岡県では10日夕方にかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。予想される降水量はいずれも多い所で、1時間に40ミリ、1