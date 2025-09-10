四国に外国人観光客を呼び込もうと、9月8日から航空会社などがイギリスの旅行会社を招いて視察旅行を行っています。四国の視察旅行に訪れたのはイギリスの旅行会社3社の日本旅行の担当者3人です。この視察は、円安などの影響で訪日観光客が増加する中、四国にも外国人観光客を呼び込もうと、日本航空などが2024年から実施しているものです。今年は5泊6日の日程で四国の自然スポットや文化施設をまわっています。9日は土佐市の井上