高知競馬で113連敗と負けても負けても走り続ける姿が人気を集めたハルウララが9月9日に死んだことが明らかになりました。引退した競走馬をサポートするNPO法人引退馬協会は、かつて高知競馬に所属していたハルウララが9日に死んだことをホームページで明らかにしました。ハルウララは1998年に高知競馬でデビュー。負けても負けてもひたむきに走り続ける姿が人気を呼び、『負け組の星』として全国的な注目