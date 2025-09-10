上海で開かれた第６回中国国際輸入博覧会で、デジタル化管理のために支給されたスマートバンドを見せるボランティア。（資料写真、上海＝新華社記者／劉穎）【新華社北京9月10日】米調査会社IDCはこのほど発表した「世界ウェアラブルデバイス市場四半期報告書」で、第2四半期（4〜6月）のスマートウォッチ・バンド出荷台数は、世界が前年同期比12.3％増の4922万台、中国が33.8％増の2080万台だったと明らかにした。スマートウ