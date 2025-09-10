野党側は「自民党の総裁選でこれ以上の国政の停滞は許されない」として、憲法に基づいて臨時国会の召集を求める要求書を提出しました。立憲民主党笠浩史 国対委員長「これから１か月以上もさらに（政治）空白が続くということになりますので、国会がもう全く開かれないということは国民の皆様方の負託に応えることにはならない」立憲民主党や日本維新の会など野党9党派はけさ、臨時国会の召集を求める要求書を額賀衆院議長