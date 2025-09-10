◇ナ・リーグドジャース―ロッキーズ（2025年9月9日ロサンゼルス）ドジャースは9日（日本時間10日）、本拠でロッキーズ戦を行い、“復帰コンビ”で先制点を奪った。3日（同4日）のパイレーツ戦でファウルが右手に当たって負傷して以降、欠場が続いていた正捕手・スミスがこの日、「4番・捕手」で先発復帰。2回の第1打席で即、左翼へ二塁打を放ち、変わらぬ打棒を見せた。この二塁打で無死二塁と好機をつくると、右脇腹