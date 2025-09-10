タレントの磯野貴理子（61）が8日、自身のインスタグラムを更新。稲が実り始めた田んぼでの近況を伝え、自然に囲まれた姿を公開した。【写真】「稲、実ってきました」緑豊かな田園で笑顔あふれる磯野貴理子磯野の実家は15代続く老舗の農家。21年には出演するフジテレビ系『はやく起きた朝は…』の新春スペシャル内の企画で、「86歳の父が元気なうちに自分が作ったお米を食べてもらいたい」との思いから初めて米作りに挑戦した