自民党の総裁選をめぐり、茂木前幹事長がきょう午後、記者会見を開いて正式に出馬表明します。政策に加えて、連立など野党との連携のあり方についても説明する見通しです。国会記者会館から中継です。茂木氏は先ほど、記者団の取材に応じ、「若手の抜擢と実力者による挙党態勢をつくり、結果をだしたい」と意気込みを語りました。自民党茂木敏充 前幹事長「国民の皆さんがやっぱり日本は変わってきたなと、実感してもらえる