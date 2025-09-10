機械式立体駐車場でベビーカーが落下し0歳女児が重傷を負った事故で、駐車場で働いていたアルバイトの男性が「中に人がいる状態でボタンを押した」と説明していたことが10日、捜査関係者への取材で分かった。大阪府警が関連を調べる。