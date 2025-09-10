東京証券取引所10日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反発した。前日終値から一時200円超上げた。前日の米国株上昇を好感した買い注文が優勢だった。午前終値は前日終値比225円00銭高の4万3684円29銭。東証株価指数（TOPIX）は11.22ポイント高の3133.34。前日の米国市場では、米連邦準備制度理事会（FRB）の9月利下げ観測の高まりを受け、ハイテク株主体の株価指数などが終値の最高値を更新した。この流れが