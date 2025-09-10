「悠久の長江、絶景の三峡を臨む」をテーマとする第16回中国長江三峡国際観光フェスティバルが6日夜、湖北省宜昌市で開幕した。中国新聞網が伝えた。同フェスは文化観光フェスティバルとして国内でも高い知名度を誇り、その影響力も大きい。2010年以来、湖北省と重慶市が毎年持ち回りで開催している。（提供/人民網日本語版・編集/KM）