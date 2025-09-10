今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第24週「あんぱんまん誕生」の第118回が9月10日に放送され、話題を呼んでいます。【写真】ショートヘアになったのぶ嵩の絵本『アンパンマン』の物語を子どもたちに読み聞かせるのぶですが、反応は思わしくなく…。劇中では一気に３年が経過して昭和48年へ。のぶはショートヘアになりました。のぶ以外の登場人物も白髪が増え、一気に年を重ねた雰