5度目のリハビリ登板が終了「自分が貢献できるところで投げるだけ」ドジャースの佐々木朗希投手は9日（日本時間10日）、3Aオクラホマシティの一員として、ジャイアンツ傘下3Aサクラメント戦で5度目のリハビリ登板。4回2/3を投げて被安打3、三振は8個だった。今後はロサンゼルスに戻り、首脳陣と復帰について話し合う予定。中継ぎ登板の可能性について問われた佐々木は「日本の時も1回もやったことがないので、ぶっつけでできるか