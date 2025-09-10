クラブで知り合った女性に睡眠薬を混ぜた飲み物を飲ませて性的暴行を加えた上、ワイヤレスイヤホンなどを奪ったとして、40歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、小林崇容疑者は今年7月、東京・港区の自宅マンションで、20代の女性に睡眠薬を混ぜた飲み物を飲ませて意識をもうろうとさせて、性的暴行を加えた上、ワイヤレスイヤホンなどを奪った疑いが持たれています。小林容疑者は女性と都内のクラブで知り合い、事件当日