ロッキーズ戦の5回、右前適時打を放つドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは9日、各地で行われ、ドジャースの大谷はロサンゼルスでのロッキーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、五回に右前適時打を放つなど3打数1安打1打点だった。8月10日以来となる今季18個目の盗塁もマークした。チームは7―2で勝ち、3連勝。カブスの鈴木はブレーブス戦に「3番・指名打者」で先発し、4打数1安打。チーム